Tehran Times: ABD, İran'ın son teklifini reddetti

Tehran Times'ın elde ettiği bilgilere göre, ABD hükümeti İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine yanıt verdi.

Haberde, Tahran'ın tekliflerini reddeden ABD’nin özellikle nükleer program konusundaki aşırı taleplerini koruduğu belirtildi.

İran'ın teklifinin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığının aktarıldığı haberde, "Bu süreçte ilk aşama, tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran'ın şartları karşılandığı takdirde ise nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacaktır." ifadelerine yer verildi.