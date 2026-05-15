  1. Dünya
  2. Amerika
15 May 2026 12:29

Tehran Times: ABD, İran'ın son teklifini reddetti

Tehran Times: ABD, İran'ın son teklifini reddetti

İran’da İngilizce olarak yayımlanan “Tehran Times” gazetesi, ABD hükümetinin İran'ın son teklifine yanıt verdiğini yazdı.

Tehran Times'ın elde ettiği bilgilere göre, ABD hükümeti İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik son teklifine yanıt verdi.

Haberde, Tahran'ın tekliflerini reddeden ABD’nin özellikle nükleer program konusundaki aşırı taleplerini koruduğu belirtildi.

İran'ın teklifinin iki aşamalı bir müzakere sürecine dayandığının aktarıldığı haberde, "Bu süreçte ilk aşama, tüm cephelerde savaşın sona ermesine yol açacak. İran'ın şartları karşılandığı takdirde ise nükleer meseleyle ilgili müzakerelerin ikinci aşaması başlayacaktır." ifadelerine yer verildi. 

News ID 1936600

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler