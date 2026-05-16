İranlı büyükelçi: Tek taraflı dayatma dönemi sona erdi

İran’ın Almanya Büyükelçisi Mecid Nili, Friedrich Merz’ın Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinin ardından İran hakkında dile getirdiği açıklamalara tepki gösterdi.

İranlı diplomat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Emredici ve tek taraflı 'yapılmalı’ söylemlerinin dönemi sona ermiştir” ifadelerini kullandı.

Nili açıklamasında, “Eğer amaç baskı ve aşırı taleplerse, Amerikalı ve İsrailli savaş yanlılarının başarısızlığı herkesin gözleri önündedir” dedi.

İran’ın nükleer programına ilişkin iddiaları da reddeden İran Büyükelçisi, “İran’ın nükleer silah peşinde olmadığını çok iyi biliyorsunuz. Yanlış adresi göstermeyin” değerlendirmesinde bulundu.

Nili ayrıca Alman yetkililere seslenerek, “Eğer gerçekten barış kaygınız varsa, öncelikle insani bir sorumluluk olarak Amerikalı saldırganların Minab’daki bir ilkokulu hedef almasını kınamalısınız” ifadelerini kullandı.