İran ve Pakistan'dan barış müzakereleri için kritik görüşme

Pakistan İçişleri Bakanı Seyyid Muhsin Nakavi, Tahran’a yaptığı resmi ziyaret kapsamında havalimanında İran İçişleri Bakanı İskender Mümini tarafından karşılandı.

Karşılama töreninin ardından iki bakan arasında önemli bir ikili görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede, İran ile Pakistan arasındaki ilişkiler ve barış müzakerelerinin yeniden başlatılmasına yönelik perspektifler hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulunuldu.

Görüşmede ayrıca bölgede kalıcı barışın sağlanması ve son bölgesel gelişmeler masaya yatırıldı.

İran İçişleri Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir’in mevcut anlaşmazlığın çözümüne yönelik samimi ve kararlı çabalarını takdir ederek, Pakistan’ın bölgesel barış ve istikrarın güçlendirilmesindeki yapıcı rolünü övdü.

Taraflar, Pakistan ile İran arasındaki tarihi ve kardeşlik bağlarına dayanan ilişkilerin güçlendirilmesine olan bağlılıklarını yineledi ve bölgede barış, güvenlik ve refahın sağlanması için işbirliğinin sürdürülmesinin önemini vurguladı.

Pakistan, İran ile ABD arasındaki mevcut ateşkes sürecinde arabulucu konumunda bulunuyor.