Pezeşkiyan’dan Pope Leo XIV’e teşekkür

İran Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan mesajda Pezeşkiyan, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının uluslararası hukuka açıkça aykırı olduğunu savundu ve dünya ülkelerini ABD’nin “yasadışı talepleri ile tehlikeli maceracı politikalarına” karşı çıkmaya çağırdı.

Pezeşkiyan mesajında, İran ile ABD arasındaki müzakereler sürerken Washington yönetiminin “asılsız gerekçelerle” saldırı düzenlediğini belirtti.

İran Cumhurbaşkanı ayrıca saldırılar sonucunda çok sayıda üst düzey İranlı siyasi ve askeri yetkilinin yanı sıra sivillerin de hayatını kaybettiğini belirtti. Açıklamada, Minab kentindeki “Şecere-i Tayyibe” okulunda çocukların öldüğü ve altyapının büyük zarar gördüğü ifade edildi.

Donald Trump’ın İran medeniyetini “Taş Devri’ne döndürmek” istediğine ilişkin sözlerini de eleştiren Pezeşkiyan, bu yaklaşımın “güç sarhoşluğu, zorbalık ve sınırsız şiddet anlayışının sonucu” olduğunu savundu.

İran Cumhurbaşkanı, ABD ve İsrail’in politikalarının yalnızca İran’a değil, uluslararası hukuk düzenine, insani değerlere ve ilahi dinlerin öğretilerine karşı olduğunu açıkladı.

Mesajda, İran’ın tarih boyunca Fars Körfezi ülkeleriyle barış içinde yaşadığı belirtilirken, ABD üslerinin bölge ülkelerinde bulunmasının son çatışmalarda İran’a yönelik saldırılarda kullanıldığı ifade edildi. Bu nedenle İran’ın “meşru müdafaa” kapsamında bazı hedeflere karşılık verdiği kaydedildi.

Pezeşkiyan ayrıca, Hürmüz Boğazı'ndaki mevcut durumun saldırılar ve ABD’nin İran’a yönelik deniz ablukasından kaynaklandığını savundu. Güvenlik koşulları normale döndüğünde boğazdaki geçişlerin de normale döneceğini belirtti.

İran’ın diplomasiye bağlı kaldığını ifade eden Pezeşkiyan, Pakistan’ın arabuluculuğunu memnuniyetle karşıladıklarını ve İslamabad’daki müzakerelere “samimi ve profesyonel” şekilde katıldıklarını söyledi.

Mesajının sonunda İran Cumhurbaşkanı, ülkesinin meşru müdafaa hakkını korurken diyalog ve barışçıl çözüm yollarına bağlı kalmayı sürdüreceğini vurguladı.