İran- FIFA görüşmeleri İstanbul'da olacak

Reuters’a göre, FIFA Dünya Kupası’ndaki tüm takımların güvenli bir ortamda yarışabilmesini sağlamak için ilgili yetkililerle yakın işbirliği içinde çalışıyor ve bu çerçevede FIFA Genel Sekreteri bugün İstanbul’da İran Futbol Federasyonu yetkilileriyle bir araya gelecek.

ABD Başkanı Donald Trump, iki hafta önce, yaşanan savaşa ve devam eden gerilime rağmen İran’ın Dünya Kupası’nda oynamasının “tamam” olduğunu söylemişti.

İran Milli Takımı'nın 18 Mayıs tarihinde Türkiye'ye geçerek Antalya'da kampa girmesi planlanıyor.

ABD, Kanada ve Meksika’nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası, tarihte ilk kez 48 takımın katılımıyla düzenlenecek.

Turnuvadaki maçlar 11 Haziran-19 Temmuz 2026 tarihlerinde oynanacak.

İran takımı G Grubu'nda Belçika, Mısır ve Yeni Zelanda ile aynı grupta yer alıyor. İlk maç 15 Haziran'da Yeni Zelanda ile oynanacak.