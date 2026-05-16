  1. Siyaset
16 May 2026 17:36

Muhacirani: İsrail rejimi bölgesel barışı hiçe sayıyor

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, “Gazze ve İran'da yaşananlar Siyonist rejimin Batı Asya'daki barışı hiçe saydığını gösteriyor” dedi.

İran Hükümet Sözcüsü Fatma Muhacirani, bugün düzenlediği basın toplantısında, 1948'de yüz binlerce Filistinlinin yerinden edilmesini ifade eden Nekbe Günü'nün yıl dönümüne değinerek, “78 yıl önce, çağımızın en korkunç insani ve ahlaki trajedisi yaşandı ve sahte Siyonist rejim kuruldu” dedi.

Muhacirani, “Gazze'de 70 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açan katliamlar ve son yılda İran'da yaşananlar, sahte Siyonist rejimin Batı Asya'daki barışı hiçe saydığını gösteriyor” ifadesini kullandı.

İran’ın Filistin halkının kendi kaderini tayin hakkını savunduğunu kaydeden Muhacirani, “İran, uluslararası topluma Filistin'deki soykırımı durdurma, işgali son verme ve suçluları yargılama konusundaki yasal ve ahlaki sorumluluğunu hatırlatmaktadır” diye konuştu.

