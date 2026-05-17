17 May 2026 20:56

Trump ile Netanyahu İran'ı görüştü

ABD Başkanı Donald Trump ile Siyonist rejim başbakanı Binyamin Netanyahu telefonda görüştü.

ABD merkezli haber sitesi Axios'ın ismi açıklanmayan Siyonist bir yetkiliye dayandırdığı haberinde, Netanyahu ile Trump'ın telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.

Axios’a konuşan Siyonist yetkili, ikilinin telefon konuşmasında İran konusunu görüştüğünü söyledi.

Katar’ın El Cezire televizyonuna göre, İsrail medyası KAN’ın iki tarafın yarım saatten fazla telefonla görüştüğünü bildirdi.

Rejim medyası, Trump ve Netanyahu'nun İran'a karşı savaşın yeniden başlatılması ve Trump'ın Çin ziyareti hakkında görüş alışverişinde bulunduğunu ileri sürdü.

