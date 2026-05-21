Demokrat Senatör: Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü savaş başarısız oldu

ABD’li Demokrat Senatör Raphael Warnock, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, Senato’nun İran konusunda önemli bir adım attığını belirtti.

Warnock, paylaşımında, “Senato, Trump’ın İran’a karşı yürüttüğü yasa dışı savaşı sona erdirme yolunda önemli bir adım attı” ifadelerini kullandı.

Demokrat senatör ayrıca, “Bu savaş son derece ağır bir şekilde başarısız olmuştur. Bu başkanı sorumlu tutmaya devam edeceğim. Cumhuriyetçi meslektaşlarım da aynı şeyi yapmalıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Haberde, ABD Senatosu’nun Salı günü, Donald Trump’ın savaş yetkilerini sınırlandırmayı amaçlayan bir karar tasarısını oyladığı belirtildi.

Söz konusu tasarıya göre Trump’ın askeri operasyonların sürdürülmesi için Kongre onayı alması gerekeceği ifade edildi. Haberde ayrıca kararın dört Cumhuriyetçi senatör ile Demokratların büyük çoğunluğunun desteğini aldığı aktarıldı.