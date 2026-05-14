Trump ve Şi Pekin'de bir araya geldi

ABD Başkanı Donald Trump, 8,5 yıl aradan sonra Çin'e ziyaret gerçekleştiriyor. Trump Devlet Başkanı Şi Cinping ile ikili ve heyetler arası görüşme için Pekin'de bir araya geldi.

Xinhua'nın haberine göre, Şi, görüşmenin başlangıcında yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump'la iki ülkeyi ve dünyayı ilgilendiren konuları tartışmayı ve ilişkileri doğru yönde ilerleterek gelecek için yeni bir sayfa açmayı istediklerini söyledi.

Bugün küresel düzeyde yüzyılda görülmeyen dönüşümlerin hız kazandığına, uluslararası durumun kaygan ve çalkantılı olduğuna, dünyanın yeni bir tarihi kavşakta bulunduğuna dikkati çeken Şi, "Çin ve ABD zamanın sorunlarına birlikte yanıt vermeli." dedi.

Çin ve ABD'nin farklılıklarından çok ortak çıkarları olduğunu, bir ülkenin başarısının diğeri için şans olacağını vurgulayan Şi, iki ülkenin rakip değil ortak olması, birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak büyük güçlerin iyi geçinmesinin doğru yolunu bulması gerektiğini ifade etti.

Şi, iki büyük güç arasında iyi ilişkilerin dünyanın da faydasına olduğuna işaret ederek, "Çin-ABD ilişkilerinin dev gemisine doğru bir güzergah vererek 2026'yı ilişkilerde yeni bir sayfa açan tarihsel bir dönüm noktası haline getirmeye hazırız." ifadelerini kullandı.

"Ticaret savaşlarının kazananı olmaz"

Çin ile ABD arasındaki ekonomi ve ticaret bağlarının karşılıklı faydaya dayandığı ve kazan-kazan ilişkisi olduğunun altını çizen Şi, "Ticaret savaşlarının kazananı olmaz. Anlaşmazlıklar ve sürtüşmeler varsa, eşit temelde istişare çözüm için tek seçenektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şi, Tayvan sorununa ilişkin ise Tayvan Boğazı’nda barış ve istikrarın sürdürülmesinin Çin ile ABD’nin "en büyük ortak paydası" olduğunu vurguladı.

Trump: "Şi harika bir lider"

Trump da yaptığı açıklamada, Şi'yi “harika bir lider” olarak nitelendirdi.

Donald Trump, “Çin-ABD ilişkileri her zamankinden daha iyi olacak. Çin ile harika bir gelecek inşa edeceğiz.” diye konuştu.

Trump, görüşmelerin ardından Gök Tapınağı’nı ziyaret edecek ve akşam onuruna verilecek yemeğe katılacak. 15 Mayıs sabahı Şi Cinping ile çay buluşmasında tekrar bir araya gelecek olan Trump, öğle yemeğinin ardından Çin’den ayrılacak.