Rusya: İran-ABD müzakerelerine destek vermeye hazırız

Rus haber ajansı TASS’a göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin gerekli olması halinde müzakere sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu ancak bu rolü taraflara dayatmak istemediğini belirtti.

Ryabkov, Rusya’nın siyasi ve diplomatik kanallar yoluyla çözüm yolları oluşturma yaklaşımına bağlı kaldığını ve bu tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Rus yetkili ayrıca Moskova’nın İran ile ABD arasında görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik girişimleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Ryabkov, Pakistan’ın da kalıcı barış yönünde uygun koşulların oluşturulmasında aktif bir rol oynadığını dile getirdi.