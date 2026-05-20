20 May 2026 14:31

Rusya: İran-ABD müzakerelerine destek vermeye hazırız

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, Moskova’nın gerekli görülmesi halinde İran ile ABD arasındaki müzakere sürecine destek sunmaya hazır olduğunu söyledi.

Rus haber ajansı TASS’a göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ülkesinin gerekli olması halinde müzakere sürecine yardımcı olmaya hazır olduğunu ancak bu rolü taraflara dayatmak istemediğini belirtti.

Ryabkov, Rusya’nın siyasi ve diplomatik kanallar yoluyla çözüm yolları oluşturma yaklaşımına bağlı kaldığını ve bu tutumunu sürdürdüğünü ifade etti.

Rus yetkili ayrıca Moskova’nın İran ile ABD arasında görüşmelerin yeniden başlamasına yönelik girişimleri memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Ryabkov, Pakistan’ın da kalıcı barış yönünde uygun koşulların oluşturulmasında aktif bir rol oynadığını dile getirdi.

