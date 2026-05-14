İran ve Rusya dışişleri bakanları Yeni Delhi'de bir araya geldi

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir araya geldiği belirtildi.

Erakçi ile Lavrov’un Pakistan’ın arabuluculuk yaptığı ABD-İran müzakerelerini değerlendirdiği ifade edildi.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Lavrov'un bölgede ateşkesin korunmasının ve diplomatik çabaların aksatılmasının önlenmesinin önemini vurguladığını açıkladı.

Abbas Erakçi, BRICS toplantısına katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak için dün Yeni Delhi kentine gitti.

Yeni Delhi'nin ev sahipliğinde 14-15 Mayıs'ta BRICS Dışişleri Bakanları Toplantısı düzenlenecek.

Hindistan Dışişleri Bakanı Jaishankar'ın başkanlık edeceği toplantıda yetkililer, küresel ve bölgesel gelişmelere ilişkin fikir alışverişinde bulunacak.