Rusya: İran'ın uranyum zenginleştirme hakkı var

Sputink’in haberine göre, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ginesi Dışişleri Bakanı Simeon Oyono Esono Angue ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, gündemdeki konulara dair önemli açıklamalarda bulundu.

Rus Bakan, ABD ile İran arasındaki müzakerelere, İran’ın nükleer programına ve Ukrayna meselesine değindi.

Rusya’nın ABD ve İran arasındaki müzakere sürecine dahil olmaya çalışmadığını dile getiren Lavrov, “Bu sürece yalnızca başarı diliyoruz” diyerek şunu kaydetti:

“Doğrudan müzakere yürüten tarafların, yani bu senaryoda ABD ve İran İslam Cumhuriyeti’nin üzerinde uzlaşacağı ve kabul etmeye hazır olduğu her türlü çözümü destekleyeceğiz.”

"İran’ın uranyum zenginleştirme hakkı var"

İran’ın nükleer faaliyetlerine ilişkin uluslararası hukuka vurgu yapan Rusya Dışişleri Bakanı, Moskova’nın bu konudaki temel duruşunu şu sözlerle özetledi:

“Buradaki temel ilke şudur. İran, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’na taraf olan diğer tüm ülkeler gibi, barışçıl amaçlarla uranyum zenginleştirme konusunda tam hakka sahip.”

“Buşehr sadece Rusya ve İran’ı ilgilendirir”

Lavrov, İran’da bulunan ve Rusya’nın desteğiyle inşa edilen Buşehr Nükleer Güç Santrali projesine yönelik eleştiri veya dış müdahale girişimlerine de sert tepki gösterdi. Bu konunun üçüncü tarafları ilgilendirmediğini belirten Bakan, “Bu tesis hiçbir zaman hiçbir yaptırımın kapsamında yer almadı. 2015 yılında İran nükleer anlaşmasına dair varılan mutabakatlarda da sürecin dışında tutuldu. Dolayısıyla bu mesele, Rusya Federasyonu ve İran İslam Cumhuriyeti dışında hiç kimseyi ilgilendirmez” diye konuştu.

Rusya Dışişleri Bakanı, projenin planlandığı gibi uygulanmaya devam ettiğini, santral bünyesinde ek güç ünitelerinin inşa edildiğini ve daha önce tahliye edilen personelin de görevlerinin başına geri dönmeye başladığını sözlerine ekledi.