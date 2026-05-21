Rusya: İran meselesi yalnızca diplomasi yoluyla çözülebilir

Mariya Zakharova, Rusya’nın İran ile ilgili diplomatik çözüm arayışlarına destek vermeye hazır olduğunu söyledi.

Zaharova, Moskova’nın Tahran ile Washington arasında zenginleştirilmiş uranyum konusundaki olası çözüm mekanizmalarının uygulanmasına katkı sunabileceğini ifade etti.

Rus sözcü, İran’ın uranyum stoklarının geleceğine ilişkin kararın yalnızca Tahran tarafından verilmesi gerektiğini belirterek, “İran meselesi ancak diplomatik kanallar aracılığıyla ve İran’ın çıkarları dikkate alınarak çözülebilir” dedi.

Açıklamada Rusya’nın, taraflar arasında üzerinde uzlaşılabilecek herhangi bir çözümün uygulanması için gerekli desteği vermeye hazır olduğu da vurgulandı.

Haberde ayrıca İran Dışişleri Bakanlığı Sözcülüğü’nün daha önce yaptığı açıklamaya da yer verildi. İran tarafı, zenginleştirilmiş uranyumun ABD’ye transfer edilmesinin Tahran açısından müzakerelerde hiçbir zaman bir seçenek olarak gündeme gelmediğini ifade etmişti.

İran ayrıca, barışçıl amaçlı nükleer enerji geliştirme hakkının uluslararası düzeyde tanınmış ve devredilemez olduğunu, uranyum zenginleştirme hakkının ise dış baskılarla sınırlandırılamayacağını savunmuştu.