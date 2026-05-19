Pezeşkiyan: Diyalog teslimiyet anlamına gelmez

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan paylaşımında, “Diyalog teslimiyet anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

İran'ın müzakerelere izzet, güç ve halkın haklarını koruma anlayışıyla girdiğini belirten Pezeşkiyan, Tahran'ın hiçbir şekilde halkın ve devletin yasal haklarından geri adım atmayacağını söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, “Mantık çerçevesinde ve tüm gücümüzle, canımız pahasına halkın hizmetinde ve İran’ın çıkarları ile onurunun savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.