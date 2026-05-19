  1. Siyaset
19 May 2026 07:19

Pezeşkiyan: Diyalog teslimiyet anlamına gelmez

Pezeşkiyan: Diyalog teslimiyet anlamına gelmez

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Tahran'ın müzakere süreçlerine izzet ve kararlılıkla katıldığını belirterek, İran halkının haklarından geri adım atılmayacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İran’ın yürüttüğü diplomatik temaslara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Pezeşkiyan paylaşımında, “Diyalog teslimiyet anlamına gelmez” ifadelerini kullandı.

İran'ın müzakerelere izzet, güç ve halkın haklarını koruma anlayışıyla girdiğini belirten Pezeşkiyan, Tahran'ın hiçbir şekilde halkın ve devletin yasal haklarından geri adım atmayacağını söyledi.

Pezeşkiyan ayrıca, “Mantık çerçevesinde ve tüm gücümüzle, canımız pahasına halkın hizmetinde ve İran’ın çıkarları ile onurunun savunucusu olmaya devam edeceğiz” dedi.

News ID 1936662

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler