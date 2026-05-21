  1. Siyaset
21 May 2026 09:17

Pezeşkiyan: İran’ı zor kullanarak teslim ettirmek bir yanılgıdır

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "İran'ı zor kullanarak teslim ettirmek bir yanıgıdan başka bir şey değildir" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan sosyal medya hesabı X'te yaptığı paylaşımda, İran'ın her zaman tüm yükümlülüklerine bağlı kaldığını ve savaşın önlenmesi için tüm yolları denediğini belirtti.

Pezeşkiyan, "İran'ın önünde bütün yollar açıktır. İran'ı zor kullanarak, teslim olmaya zorlamak bir yanılgıdan başka bir şey değildir" ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, karşılıklı saygıya dayalı diplomasinin savaşa kıyasla daha düşük maliyetli, daha akılcı ve daha kalıcı olduğunu vurgulayarak, İran’ın uzun yıllardır bu yaklaşımın önemine dikkat çektiğini belirtti.

