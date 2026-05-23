İran'dan "ABD ile müzakere" açıklaması

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bakayi, gündemdeki konuları değerlendirdi.

“Önceliğimiz savaşın durdurulması”

Bakayi, mevcut aşamada temel odak noktalarının "dayatılan savaşın" sona erdirilmesi olduğunu belirterek, İran'ın Lübnan dahil tüm cephelerde çatışmaların durdurulması konusundaki kararlılığını yineledi.

ABD ile görüşmelerde son durum

ABD ile yürütülen dolaylı görüşmelere değinen Bakayi, tarafların görüşlerinin çeşitli maddelerde birbirine yaklaştığını ancak henüz nihai bir anlaşmaya varılmadığını söyledi.

Bekayi, ABD'nin çelişkili tutumuna dikkat çekerek, "ABD'nin çelişkili pozisyonları nedeniyle sürecin kesin olarak değişeceğini söyleyemeyiz. Görüşler yakınlaştı ancak bu bir anlaşma sağlandığı anlamına gelmiyor, sadece bir çözüm noktasına ulaşma çabasıdır" dedi.

Nükleer ve yaptırım konuları

Mevcut müzakere aşamasında nükleer meseleler ve yaptırımların kaldırılmasına dair ayrıntılara girilmediğini belirten Bakayi, şunları kaydetti:

"Yaptırımlar, ABD tarafıyla yapılan her görüşmede mutlaka gündeme gelen bir konudur; zira bu yaptırımlar yasa dışı ve insanlık dışıdır. Nükleer konu konuşulmadığı için yaptırımların detaylarına girilmiyor ancak İran'ın yaptırımların kaldırılması yönündeki talebi metinde açıkça yer almaktadır”

14 maddelik mutabakat metni

Bakayi, 14 maddelik mutabakat metnine işaret ederek, sürecin bu aşamasında dondurulmuş İran varlıklarının serbest bırakılması konusunun netleştirilmesi gerektiğini belirtti. Söz konusu taslakta hem nükleer konunun hem de varlıkların serbest bırakılmasının yer aldığını, ancak nihai imzadan sonra müzakerelerin sonraki aşamalarına geçileceğini ifade etti.

“Hürmüz Boğazı meselesi”

İranlı Sözcü, Hürmüz Boğazı konusunun sadece İran ve bölgedeki kıyıdaş ülkeler arasında çözülmesi gerektiğini belirtti.

Katar heyetinin Tahran ziyareti

Katar heyetinin Tahran ziyaretine dair Bekayi,”Katar heyetinin ziyareti, mutabakat metni bazı maddelerinin çözüme kavuşturulmasına da yardımcı olmayı amaçlıyordu” diye konuştu.