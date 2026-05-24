İran’dan İsrail’in Lübnan saldırılarına sert tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail’in son günlerde Lübnan’a yönelik devam eden saldırılarını sert şekilde kınadı.

Bekayi, saldırılar sonucunda çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini veya yaralandığını, bunlar arasında sağlık görevlileri ile Lübnanlı gazeteci ve fotoğrafçı Ahmed Hariri’nin de bulunduğunu belirtti. Ayrıca ülkenin altyapısında büyük yıkım meydana geldiğini ifade etti.

Bekayi, İsrail’in son üç ay içinde Lübnan’a yönelik saldırılarında üç binden fazla kişinin hayatını kaybettiğini ve dokuz binden fazla kişinin yaralandığını belirterek, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin bu gelişmeler karşısındaki tutumunu “utanç verici” olarak nitelendirdi.

İranlı sözcü, İslam dünyasının özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı aracılığıyla İsrail’in işgal ve saldırılarını durdurmak için acilen harekete geçmesi gerektiğini vurguladı.

Bekayi ayrıca Lübnan halkının direncini övdü, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerini iletti ve İran’ın Lübnan’ın egemenliği ile bağımsızlığını desteklemeyi sürdüreceğini belirtti.