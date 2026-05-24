24 May 2026 11:54

İranlı yetkiliden dikkat çeken paylaşım: İmparator şartlara boyun eğmek zorunda kaldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Sasani hükümdarı I. Şapur’un Roma İmparatorluğu’na karşı zaferini konu alan bir görselle yaptığı paylaşımda, İran’ın tarih boyunca güç dengelerini değiştirdiğini vurguladı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, I. Şapur’un Roma İmparatorluğu üzerindeki zaferini tasvir eden kaya kabartmasının görselini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Romalılar, Roma’nın dünyanın merkezi olduğunu düşünüyordu; ancak İranlılar bu yanılsamayı yıktı.”

Bekayi paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Marcus Julius Philippus’un Sasani İmparatorluğu’na karşı doğuya düzenlediği sefer, Romalıların zaferiyle sonuçlanmadı. Aksine süreç, I. Şapur’un şartlarının kabul edildiği bir barış anlaşmasıyla sona erdi. İmparator, gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı.”

