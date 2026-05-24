İranlı yetkiliden dikkat çeken paylaşım: İmparator şartlara boyun eğmek zorunda kaldı

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, X hesabından yaptığı paylaşımda, I. Şapur’un Roma İmparatorluğu üzerindeki zaferini tasvir eden kaya kabartmasının görselini paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

“Romalılar, Roma’nın dünyanın merkezi olduğunu düşünüyordu; ancak İranlılar bu yanılsamayı yıktı.”

Bekayi paylaşımının devamında şunları kaydetti:

“Marcus Julius Philippus’un Sasani İmparatorluğu’na karşı doğuya düzenlediği sefer, Romalıların zaferiyle sonuçlanmadı. Aksine süreç, I. Şapur’un şartlarının kabul edildiği bir barış anlaşmasıyla sona erdi. İmparator, gerçeklerle yüzleşmek zorunda kaldı.”