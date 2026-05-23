İran Meclis Başaknı: Geri adım atmayacağız

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran ile Washington arasındaki görüşmelere arabuluculuk yapan Pakistan'ın Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile görüştü.

Galibaf görüşmede, İran’ın haklarını savunma konusunda geri adım atmayacağını belirterek, “İran, sahada gösterdiği cesaretle milletini savunduğu gibi, masada da zekâ ve güçle ülkenin meşru haklarını savunmak ve milli çıkarlarını güvence altına almak için çaba gösterecektir” dedi.

İran Silahlı Kuvvetleri’nin ateşkes sürecinde yeniden organize olduğunu belirten Galibaf, ABD Başkanı Donald Trump’ın tehditlerine tepki göstererek, “Trump’ın savaşı yeniden başlatması halinde bu, ABD için savaşın ilk gününden çok daha ezici ve acı olacak” ifadesini kullandı.

Galibaf ayrıca ABD’nin daha önce müzakere süreci devam ederken İran’a saldırı düzenlediğini ifade ederek, Washington yönetimini ateşkesi ihlal etmekle suçladı.

İranlı yetkili, Pakistan’ın arabuluculuğuyla sağlanan ateşkese rağmen ABD’nin deniz ablukası uyguladığını ve şimdi bu durumu değiştirmeye çalıştığını savundu.

Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Münir ise görüşmede İran halkına yönelik iyi dileklerini iletti ve bölgedeki istikrarın önemine vurgu yaptı.

Asım Münir, şu anda İran’ınbüyük vizyona sahip zeki insanlar tarafından yönetildiğini söyledi.

