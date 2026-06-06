Çin ve Rusya, İran'a desteklerini açık biçimde dile getirdi

İran İçişleri Bakanı İskender Mumeni, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Şanghay İşbirliği Örgütü İçişleri Bakanları Toplantısı kapsamında yaptığı açıklamada, üye ülkelerin İran'a yönelik destek mesajları verdiğini belirtti.

Mumeni, toplantı çerçevesinde bakanların Kırgızistan Devlet Bsşkanı ile de bir araya geldiğini ve görüşmelerde bölgesel ile güvenlik konularının ele alındığını söyledi.

Kırgızistan'ın Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki konumuna dikkat çeken İranlı Bakan, görüşmeler sırasında İran'ın tek taraflı politikalara karşı tutumunu ve bölgesel iş birliğine verdiği önemi dile getirdiğini ifade etti.

Toplantının ana oturumunda da İran'ın bölgesel gelişmelere ilişkin görüşlerini aktardığını belirten Mumeni, özellikle son dönemde yaşanan gelişmeler konusunda Tahran'ın tutumunun ayrıntılı şekilde anlatıldığını kaydetti.

Mumeni, Şanghay İşbirliği Örgütü üyesi ülkelerin tamamının, özellikle Çin ve Rusya'nın İran'a yönelik desteklerini güçlü şekilde ifade ettiklerini ve bu konuda olumlu tutum sergilediklerini söyledi.

İran İçişleri Bakanı ayrıca toplantının sonunda güvenlik, kolluk iş birliği, uyuşturucuyla mücadele ve terörle mücadele gibi başlıklara odaklanan ortak bir bildirinin kabul edildiğini belirtti.

Zirve kapsamında gerçekleştirilen ikili görüşmelerin de yararlı geçtiğini ifade eden Mumeni, bu tür toplantıların ülkeler arasında doğrudan temas kurulmasına ve çeşitli sorunların çözümüne katkı sağladığını dile getirdi.

Şanghay İşbirliği Örgütü İçişleri Bakanları Toplantısı, Çin, Rusya, Hindistan, İran ve diğer üye ülkelerin katılımıyla Bişkek'te gerçekleştirildi.