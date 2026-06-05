İran İçişleri Bakanı Tacik mevkidaşı ile görüştü

Mumeni görüşmede, Tacikistan hükümeti ve halkının İran'a yönelik son gelişmeler sırasında sergilediği destekleyici tutumdan dolayı teşekkür ederek, iki ülke arasındaki ilişkilerin son yıllarda önemli ölçüde geliştiğini söyledi.

İran Cumhurbaşkanı'nın Tacikistan ziyaretinden sonra ticaret hacminin yaklaşık yüzde 50 arttığını belirten Mumeni, ekonomik, siyasi, güvenlik, bilimsel ve polis iş birliği alanlarında ilişkilerin daha da geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Tacikistan İçişleri Bakanı Rahimzade ise İran halkının cesaretine övgüde bulunarak, "İran halkının korkusuzca sokaklarda durması ve düşmana karşı direnmesi bizim için gurur vericidir" dedi.

Tacik Bakan, İran'ın son dönemdeki gelişmeler sırasında sergilediği direnişin tüm dünyada dikkat çektiğini belirterek, ülkenin teknoloji ve güvenlik alanındaki tecrübelerinden yararlanmak istediklerini söyledi.

Taraflar görüşmede, Şanghay İşbirliği Örgütü bünyesindeki iş birliğinin güçlendirilmesi, deneyim paylaşımı ve terörle mücadele alanlarında ortak çalışmaların artırılması konusunda görüş alışverişinde bulundu.