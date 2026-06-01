1 Haz 2026 14:26

Galibaf'tan İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki

İran Meclis Başkanı Galibaf, İsrail’in Lübnan’daki saldırılarını ve deniz ablukasını eleştirerek, bunların ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık göstergesi olduğunu savundu.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, İsrail'in Lübnan'a yönelik yoğun saldırılarına tepki olarak yaptığı açıklamada, "Soykırımcı Siyonist rejimin Lübnan'a deniz ablukası uygulaması ve savaş suçlarını tırmandırması, ABD'nin ateşkese bağlı kalmadığının açık kanıtıdır" ifadelerini kullandı.

Galibaf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, her tercihin bir bedeli olduğunu belirterek, "Her seçimin bir maliyeti vardır ve bunun faturası er ya da geç ortaya çıkar. Sonunda her şey olması gereken yere oturacaktır" dedi.

