Trump'ın "deniz ablukası" iddiasına İran'dan yanıt

İran devlet televizyonuna konuşan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Bekayi, İran’ın kararlarını ulusunun çıkarları ve hakları doğrultusunda aldığını ve Batılı tarafların "dayatma" söylemlerini reddettiğini belirtti.

Trump’ın "deniz ablukası" kararına yanıt veren Bekayi, ABD’nin yasa dışı kararla ateşkesi ihlali ettiğini ve seyrüsefer özgürlüğünü engellediğini vurguladı.

Bekayi, Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerle ilgili olarak, 28 Şubat’tan bu yana Hürmüz Boğazı'nın İran'ın özel önlemleri altında olduğunu ve ticari gemilerin İran'ın koordinasyonuyla geçiş yaptığını belirtti.

Sözcü Bekayi, kıyı devletlerinin (İran ve Umman) bu su yolunun gelecekteki yönetimindeki rolünü vurgulayarak, İran ve Umman'ın ulusal güvenlik ve çıkarlarını korumak ve uluslararası topluma gemilerin güvenli geçişi konusunda güvence vermek için sorumlu bir yaklaşım benimsediklerini söyledi.

Nükleer mesele ve Trump'ın "zenginleştirilmiş uranyumun ortadan kaldırılması" hakkındaki soruya Bekayi, “Bu aşamada odak noktamız savaşı sona erdirmek ve İran'ın zenginleştirme faaliyeti ve zenginleştirilmiş uranyum konusundaki ayrıntılarını konuşmayacağız” yanıtını verdi.