İran’dan Rubio’ya tepki: Mağdur rolü oynamayın

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio’nun Kongre’de yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Bekayi, X hesabından yayımladığı mesajda, Rubio’nun İran’ı ABD’li yetkililere yönelik suikast girişimlerinde bulunmakla suçlamasının gerçeği yansıtmadığını belirtti.

İranlı sözcü, “Kişi başkalarını kendisi gibi görür” ifadesini kullanarak ABD’li yetkililerin suçlamalarını eleştirdi.

Bekayi paylaşımında, “Mağdur rolü oynamak, İran halkına karşı işlediğiniz vahşi savaş suçlarını, soykırımı ve insanlığa karşı suçları aklayamaz” ifadelerine yer verdi.

Rubio, Kongre’deki oturum sırasında yaptığı konuşmada İran’ın Amerikalı yetkililere yönelik suikast planları yürüttüğünü iddia etmişti. Tahran ise bu suçlamaları reddederek, söz konusu açıklamaların kamuoyunun dikkatini başka yöne çekme amacı taşıdığını savundu.