İran'dan ABD'ye meydan okuma

Fars Körfezi Deniz Yolu Yönetim Kurumu (PGSA), ABD Hazine Bakanlığı’nın kuruma yönelik yaptırım kararını kınayarak yazılı bir açıklama yayımladı.

Kurum, “Sahada ve diplomaside elde edemediğiniz Hürmüz Boğazı üzerindeki hakimiyeti yaptırımlarla da elde edemeyeceksiniz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Başkanı korsanlıkla övünen bir ülke tarafından yaptırıma tabi tutulmak, kurumumuzun doğru yolda ilerlediğinin bir göstergesidir” denildi.

Kurum ayrıca, ABD’nin Fars Körfezi ve Umman Denizi’nde gerilimi artırıcı adımlarına rağmen, deniz trafiğinin kolaylaştırılması amacıyla düşmanca faaliyetlerde bulunmayan gemilere geçiş izinleri vermeyi kesintisiz sürdürdüğünü belirtti.

PGSA, faaliyetlerinin ilk ayına ilişkin istatistiklerin de yakında kamuoyuyla paylaşılacağını duyurdu.