Erakçi: ABD ile mesaj alışverişi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile dolaylı görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini belirterek, “Net bir sonuca varılana kadar değerlendirme yapmak mümkün değil” dedi.

Erakçi, “Şu anda söylenen her şey spekülasyondur ve sonucun kesinleşene kadar önem verilmemelidir” ifadesini kullandı.

Bakan Erakçi, “İran ile ABD arasındaki görüşmeler, İslamabad'ın arabuluculuğu ve Mısır, Türkiye, Katar ve Umman da dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerin çabalarıyla devam ediyor” diye konuştu.