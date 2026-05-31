  1. Siyaset
31 May 2026 22:03

Erakçi: ABD ile mesaj alışverişi sürüyor

Erakçi: ABD ile mesaj alışverişi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile yürütülen müzakere hakkında açıklamada bulundu.

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, ABD ile dolaylı görüşmelerin ve mesaj alışverişinin devam ettiğini belirterek, “Net bir sonuca varılana kadar değerlendirme yapmak mümkün değil” dedi.

Erakçi, “Şu anda söylenen her şey spekülasyondur ve sonucun kesinleşene kadar önem verilmemelidir” ifadesini kullandı. 

Bakan Erakçi, “İran ile ABD arasındaki görüşmeler, İslamabad'ın arabuluculuğu ve Mısır, Türkiye, Katar ve Umman da dahil olmak üzere bölgedeki diğer ülkelerin çabalarıyla devam ediyor” diye konuştu.

News ID 1936854

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler