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9 Haz 2026 09:18

İranlı yetkili: Yaptırımlar kaldırılmadan herhangi bir anlaşma mümkün değil

İranlı yetkili: Yaptırımlar kaldırılmadan herhangi bir anlaşma mümkün değil

İranlı bir yetkili, Washington’un mutabakat taslağında yaptığı değişikliklerin Tahran açısından kabul edilemez olduğunu belirterek, yaptırımların kaldırılması ve dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmasının herhangi bir anlaşmanın temel şartı olduğunu söyledi.

İranlı bir yetkili, Katar merkezli Al Jazeera televizyonuna yaptığı açıklamada, ABD’nin mutabakat zaptı taslağında yaptığı değişikliklerin Tahran tarafından kabul edilemez bulunduğunu söyledi.

Adı açıklanmayan yetkili, olası ateşkes ihlallerinin müzakere sürecini olumsuz etkileyebileceğini belirterek, İran’ın bu tür adımlara karşı kararlı şekilde karşılık vereceğini ifade etti.

Yetkili, İran’a ait dondurulmuş varlıkların serbest bırakılmaması ve yaptırımların kaldırılmaması halinde herhangi bir anlaşmaya varılmasının mümkün olmayacağını vurguladı.

Açıklamada ayrıca, bölgede kalıcı istikrar ve güvenliğin ancak saldırgan eylemlere karşı etkili bir caydırıcılık mekanizmasının oluşturulmasıyla sağlanabileceği kaydedildi.

News ID 1936986

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