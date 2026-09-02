Trump İran'ın misilleme operasyonuna ne dedi?

ABD Başkanı Donald Trump, Amerika’nın dün gece 28 İran gemisi ve teknesini imha ettiğini iddia etti.

İran’ın misilleme operasyonlarına ilişkin Trump, “Uzun vadeli kazanımlar elde etmek adına şimdi biraz acı çekiyoruz” dedi.

ABD Başkanı Hürmüz Boğazı hakkında şunları ileri sürdü:

"Artık Hürmüz Boğazı'nın kontrolü bizde. Dün gece 28 geminin geçişini kolaylaştırdık”

Trump 25 Ağustos'ta ABD Donanması'nın Hürmüz Boğazı'ndaki tüm deniz mayınlarını temizlediğini veya imha ettiğini iddia etmiş, birkaç gün sonra da boğazın "tamamen açık" olduğunu ileri sürmüştü.