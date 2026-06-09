İran'ın BM Temsilcisi: Nihai metin için ABD ile görüşmeler sürüyor

İran'ın Birleşmiş Milletler nezdindeki Daimi Temsilcisi Amir Saeid İrevani, Güvenlik Konseyi'nin Afganistan oturumunun ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, İran ile ABD'nin Pakistan aracılığıyla nihai bir metne ulaşmak amacıyla görüş ve öneri alışverişinde bulunduğunu söyledi.

İrevani, "Henüz nihai metne ulaşmış değiliz, ancak süreci takip ediyor ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

Associated Press muhabirinin, sürecin haziran ayı sonuna kadar tamamlanıp tamamlanamayacağı yönündeki sorusuna İrevani, "Umarız. Umarız." yanıtını verdi.

İranlı diplomat ayrıca yürürlükteki ateşkesin kapsamlı olduğunu ve Lübnan dahil tüm bölgeyi kapsadığını vurguladı.

İrevani, "Sanırım tüm taraflar ateşkese geri döndü." değerlendirmesinde bulundu.