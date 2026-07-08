İran'dan BM'de ABD'ye Küba tepkisi

İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Emir Said İrevani, BM Genel Kurulu'nda "ABD tarafından Küba'ya uygulanan ekonomik, ticari ve mali yaptırımların sona erdirilmesi gerekliliği" başlıklı oturumda yaptığı konuşmada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun ve uluslararası toplumun ezici çoğunluğunun altmış yılı aşkın süredir yaptığı çağrılara rağmen ABD'nin bağımsız ve egemen bir ülkeye yönelik yaptırımlarını sona erdirmediğini, aksine ekonomik, ticari ve mali ablukayı daha da ağırlaştırdığını söyledi.

İrevani, söz konusu ablukanın Küba halkının yaşam koşullarını kötüleştirdiğini, yakıt sıkıntısını artırdığını, elektrik üretimi ve enerji arzını sekteye uğrattığını, temel kamu hizmetlerini zayıflattığını, gıda, ilaç ve tıbbi ekipman teminini engellediğini, temel ihtiyaç maddelerine erişimi kısıtladığını ve ülkenin sürdürülebilir kalkınmasını ciddi biçimde olumsuz etkilediğini belirtti.

İranlı diplomat, ABD'nin bu yasa dışı tek taraflı zorlayıcı önlemleri, güç kullanma tehdidi ve doğrudan askeri müdahale söylemleriyle daha da ağırlaştırdığını ifade ederek, bunun BM Şartı ve uluslararası hukukun temel ilkeleriyle bağdaşmadığını söyledi.

İrevani, tüm bu tek taraflı baskı politikalarının bağımsız bir ülkenin kendi kaderini tayin hakkını elinden almayı ve onu dış müdahaleyi kabul etmeye zorlamayı amaçladığını belirterek, bunun uluslararası hukukun, devletlerin egemen eşitliği ve iç işlerine karışmama ilkelerinin açık ihlali olduğunu dile getirdi.

İran'ın bu tür tek taraflı ve zorlayıcı politikalara karşı çıkma konusundaki kararlılığının sürdüğünü vurgulayan İrevani, BM Şartı'nın imzalanmasının 80. yıl dönümünde tüm ülkelerin, siyasi görüş ayrılıklarına bakmaksızın, Şart'ın açık ihlalleri karşısında sessiz kalmama yönünde ortak sorumluluğa sahip olduğunu söyledi.

İrevani, "Geçtiğimiz yıl iki kez ABD ve İsrail'in askeri saldırısına maruz kalmış bir ülke olarak, BM Şartı'nın uygulanmasının seçici olamayacağını ve çifte standartlara konu edilemeyeceğini vurguluyoruz." ifadelerini kullandı.

İran'ın BM Daimi Temsilcisi, üye devletlerin BM Şartı'nın amaç ve ilkelerine bağlılık iddialarının, uluslararası barış ve güvenliği tehdit eden politikaları nerede ve kim tarafından uygulanırsa uygulansın ortak biçimde kınama iradesiyle ölçülmesi gerektiğini belirtti.

İrevani, İran'ın bağımsız ve egemen ülkelere, Küba da dahil olmak üzere, uygulanan her türlü ekonomik, ticari ve mali yaptırıma kesin biçimde karşı çıktığını yineleyerek, uluslararası iş birliğini ve halkların barış içinde bir arada yaşamasını zayıflatan tüm tek taraflı zorlayıcı önlemlerin tamamen kaldırılmasını desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.