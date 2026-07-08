Hatemü'l-Enbiya Karargâhı: İran Silahlı Kuvvetleri'nin sert yanıtı yolda

İran Hatemü'l-Enbiya Merkez Karargâhı, ABD ordusunun ülkenin bazı bölgelerine yönelik açık saldırısının ardından yaptığı açıklamada, İran Silahlı Kuvvetleri'nin bu saldırıya sert bir karşılık vereceğini ve Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile güvenliğine hiçbir koşulda dış müdahaleye izin verilmeyeceğini bildirdi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İslam ümmetinin şehit liderinin cenaze törenine halkın eşi benzeri görülmemiş katılımı, küresel emperyalizme ve suçlu ABD'ye ağır bir yenilgi yaşatmıştır.

Terörist ABD ordusu, hiçbir taahhüdüne bağlı kalmadan ve Müslümanların ile dünyanın özgür insanlarının şehit liderinin naaşı Iraklı yetkililer ve cesur Irak halkının misafiri olduğu bir sırada, İran'ın güneyindeki bazı noktaları açık bir saldırıyla hedef almıştır.

İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri, ABD'nin bu saldırgan ve terör eylemine ezici bir karşılık verecek ve hiçbir şart altında Hürmüz Boğazı'nın yönetimi ile işlerine müdahale edilmesine izin vermeyecektir.

Bir kez daha ilan ediyoruz ki Hürmüz Boğazı'ndan ticari gemiler ve petrol tankerlerinin güvenli geçişi için tek güvenli rota, yalnızca İran İslam Cumhuriyeti'nin belirlediği güzergâhtır."