Devrim Muhafızları'ndan ABD'ye misilleme saldırısı

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin ateşkesi ihlal ettiğini belirterek, bölgedeki Amerikan askeri noktalarına misilleme saldırısı düzenlediklerini duyurdu.

Devrim Muhafızları açıklamasında, İsrail'in Güney Lübnan'daki ateşkes ihlalinin ardından ABD'nin de Hürmüz Boğazı'nda "yetkisiz rotayı kullanan bir gemeyi" gerekçe göstererek İran kıyılarına hava saldırısı düzenlediği ifade edildi.

Açıklamada, "Bu saldırıya karşılık olarak Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri, bölgedeki ABD terör ordusuna ait konuşlanma noktalarını hedef aldı." ifadelerine yer verildi.

İran, "İslamabad Mutabakatı"nın beşinci maddesi uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki geçiş düzenlemelerinin İran'ın koordinasyonunda yürütülmesi gerektiğini savunarak, ABD'nin bu yükümlülüğü ihlal etmeye çalıştığını belirtti.

Devrim Muhafızları açıklamasında ayrıca, benzer saldırıların tekrarlanması halinde İran'ın vereceği karşılığın "çok daha kapsamlı olacağı" uyarısında bulunuldu.