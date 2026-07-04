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4 Tem 2026 07:07

İranlı komutandan mesaj: Düşmanın aldığı darbelerin sonu gelmeyecek

İranlı komutandan mesaj: Düşmanın aldığı darbelerin sonu gelmeyecek

İran Devrim Muhafızları Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi, şehit lider için düzenlenecek cenaze töreni öncesinde yayımladığı mesajda, "Düşmanın aldığı ağır ve beklenmedik darbelerin sonu gelmeyecek." dedi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Seyyid Mecid Musevi, şehit liderin cenaze töreni öncesinde bir mesaj yayımladı.

Tuğgeneral Musevi mesajında, "İzleyeceğimiz yol, Devrim Lideri Ayetullah Seyyid Mücteba Hamaney'in açıkladığı çizgi olacaktır. Düşman tarafından şehit edilen milletimizin her ferdi, intikam dosyasında başlı başına bir gerekçedir." ifadelerini kullandı.

Düşmanın aldığı ağır ve beklenmedik darbelerin sona ermeyeceğini savunan Tuğgeneral Musevi, hak ile batıl arasındaki mücadelenin geçmişte olduğu gibi gelecekte de süreceğini belirtti.

İran halkına seslenen Tuğgeneral Musevi, "Hava-Uzay Kuvvetleri'ndeki fedakâr evlatlarınız, sizin adınıza öfkenizi düşmanın üzerine yağdırdı ve yağdırmaya devam edecektir." dedi.

News ID 1937350

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