Erakçi'nin mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi sürüyor

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Japonya Dışişleri Bakanı Toshimitsu Motegi ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Erakçi ile Motegi arasındaki görüşmede, İslamabad Mutabakatı'nın içeriği ve son gelişmeler değerlendirildi.

Bakan Erakçi, mutabakatın temel maddeleri hakkında Japon mevkidaşına bilgi vererek, anlaşmanın iki ülke arasında ekonomik iş birliği ve yatırımlar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni etti.

Japonya Dışişleri Bakanı Motegi ise İslamabad Mutabakatı'nı memnuniyetle karşıladıklarını belirterek, anlaşmayı bölgesel krizlerin çözümü yolunda önemli bir adım olarak nitelendirdi ve maddelerinin titizlikle uygulanmasının önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca, Hürmüz Boğazı ile ilgili gelecekteki iş birliği konusunda yakın temas ve istişarelerin sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

Öte yandan Erakçi ile Faysal bin Ferhan arasındaki telefon görüşmesinde de İslamabad Mutabakatı'nın içeriği ve son gelişmeler ele alındı.

İran Dışişleri Bakanı, ABD'nin mutabakat hükümlerinin uygulanmasındaki sorumluluğuna işaret ederek, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının tamamen durdurulmasının gerekliliğini vurguladı.

Erakçi ayrıca, Suudi Arabistan'ın İran'a karşı yürütülen savaşın sona erdirilmesi ve bölgesel istikrar ile güvenliğin güçlendirilmesine yönelik diplomatik süreçte oynadığı rolü takdir ederek, bu çabaların sürdürülmesinin önemine dikkat çekti.

Taraflar, bölgesel gelişmeler konusunda Tahran ile Riyad arasındaki yakın diplomatik temasların devam etmesi ve bölgede barışın tesis edilmesine yönelik çabaların güçlendirilmesi gerektiğini ifade etti.