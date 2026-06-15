Erakçi, Türkiye, Irak ve Mısır dışişleri bakanlarıyla İslamabad Mutabakatı'nı görüştü

İran Dışişleri Bakanı Seyyid Abbas Erakçi, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ve Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati ile bu sabah ayrı ayrı telefon görüşmeleri gerçekleştirdi.

Görüşmelerde İslamabad Mutabakatı’nın süreci ve içeriği hakkında istişarelerde bulunuldu.

Eakçi, telefon görüşmelerinde ABD’nin anlaşmanın uygulanmasına ilişkin sorumluluğuna dikkat çekerek, İsrail rejiminin Lübnan’a yönelik istikrarsızlaştırıcı saldırı ve operasyonlarının tamamen durdurulması gerektiğini vurguladı.

Dışişleri Bakanı Erakçi ayrıca Türkiye, Irak ve Mısır’ın ateşkesin sağlanması, gerilimin azaltılması ve bölgede istikrar ile güvenliğin tesis edilmesi yönündeki tutum ve çabalarını takdir etti.

Tarafların, bölgesel gelişmeler konusunda yakın istişarelerin sürdürülmesi ve barış ile istikrarın korunması için diplomatik çabaların güçlendirilmesi gerektiği konusunda mutabık kaldıkları bildirildi.