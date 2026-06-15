İran’dan kritik açıklama: ABD ile savaşı bitirecek mutabakat tamamlandı

İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreterliği, İran ile ABD arasında savaşın sona erdirilmesine ilişkin mutabakat hakkında bir bildiri yayımladı.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

“Aziz İran halkına duyurulur ki; İran İslam Cumhuriyeti, şehit liderinin rehberliği sayesinde Amerikan-Siyonist düşman karşısındaki üstünlüğünü pekiştirmiş, İslam Devrimi Lideri’nin tedbirleri, halkın geniş desteği ve İslam savaşçılarının fedakâr mücadelesi doğrultusunda, birkaç ay süren zorlu ve yoğun müzakerelerin ardından ve Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi’nin kararı temelinde, savaşın sona erdirilmesine yönelik görüşmelere ilişkin mutabakat zaptı metnini (İslamabad Müzakereleri) 14 Haziran akşamı İran ile ABD arasında nihai hale getirmiştir.

Varılan anlaşmalar uyarınca, Lübnan da dâhil olmak üzere tüm cephelerde savaş ve askeri operasyonlar bu geceden itibaren derhal ve kalıcı olarak sona erecektir. Ayrıca İran’a yönelik deniz ablukası da derhal ve tamamen kaldırılacaktır.

Söz konusu mutabakat zaptının resmi imzası 19 Haziran Cuma günü gerçekleştirilecektir.

Nihai anlaşmaya yönelik müzakereler ise karşı tarafın mutabakat zaptı kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmesinin ardından sürdürülecektir.

İran İslam Cumhuriyeti, bu süreçteki çabalarından dolayı Pakistan ile Katar hükümetine teşekkür etmektedir.”