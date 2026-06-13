Erakçi: İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak

İran Dışişleri Bakanı Erakçi, son dönemde yaşanan çatışmaların İran için büyük bir sınav olduğunu belirterek, ülkenin hem 12 günlük hem de 40 günlük savaşta direnç gösterdiğini söyledi.

İran savaşın stratejik galibi oldu

Erakçi, İran'ın son savaşta stratejik bir zafer elde ettiğini belirterek, savaşların en uygun şekilde ancak sahada üstün konumdayken sona erdirilebileceğini söyledi.

Erakçi, "Bu zafer bir slogan ya da abartı değildir. Her gün görüştüğümüz yabancı yetkililer İran'ın bu savaştan daha güçlü çıktığını ifade ediyor. İran'ın zayıf olduğu yönündeki algı tamamen çökmüştür" dedi.

İran halkının direnişinin dünya çapında takdir topladığını söyleyen Erakçi, bazı yabancı yetkililerin İran halkını "kahraman" olarak nitelendirdiğini aktardı.

Müzakerelerin amacı zaferi kalıcı hale getirmek

İran'ın elde ettiği stratejik başarının diplomasi yoluyla pekiştirilmesi gerektiğini belirten Erakçi, yürütülen müzakerelerin temel hedefinin bu olduğunu ifade etti.

Erakçi, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın koordinasyonunda yürütülen sürecin son aşamalarına gelindiğini ve ortaya 14 maddelik bir mutabakat zaptı çıktığını söyledi.

Süreç iki aşamadan oluşacak

İran Dışişleri Bakanı süreci aşağıdaki iki bölüm halinde ilerleyeceğini belirtti:

İlk aşamada İran ile ABD arasında bir mutabakat zaptı imzalanacak.

İkinci aşamada ise kapsamlı nihai anlaşma için müzakereler başlayacak.

Erakçi, nükleer dosya ve yaptırımların kaldırılması gibi karmaşık konuların ikinci aşamada ele alınacağını belirterek, mevcut koşullarda bazı Amerikan taleplerinin İran açısından kabul edilemez olduğunu söyledi.

ABD ilk kez İran'ın egemenliğini yazılı olarak tanıyacak

Erakçi, mutabakatın en önemli maddelerinden birinin karşılıklı egemenlik ilkesinin kabulü olduğunu belirtti.

"ABD'nin 47 yıl sonra ilk kez İran İslam Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygı duyduğunu yazılı olarak kabul etmesi öngörülüyor" diyen Erakçi, iki tarafın da birbirinin iç işlerine karışmama taahhüdünde bulunacağını ifade etti.

Hürmüz Boğazı ve deniz ablukası

Mutabakat metninde Hürmüz Boğazı, deniz ablukasının kaldırılması, yaptırımların kaldırılması ve ekonomik yeniden yapılanma konularının da yer aldığını açıklayan Erakçi, deniz ablukasının kaldırılmasının anlaşmanın ilk maddesi olduğunu söyledi.

Erakçi, Hürmüz Boğazı'nın yönetiminin gelecekte geçmişten farklı olacağını belirterek, İran ve Umman'ın bu konuda ortak bir plan açıklayabileceğini ifade etti.

Erakçi, "İran'ın Hürmüz üzerindeki egemenliğini hiç kimse değiştiremez" dedi.

İran'ın dondurulmuş varlıkları serbest bırakılacak

Bakan Erakçi, mutabakat kapsamında İran'ın yurt dışındaki dondurulmuş varlıklarının serbest bırakılacağını açıkladı.

Ayrıca savaş sonrası ekonomik toparlanma ve yeniden imar için özel bir ekonomik plan üzerinde çalışıldığını belirten Erakçi, tazminat konusunun da bu çerçevede ele alınacağını söyledi.

Nükleer dosya ikinci aşamada görüşülecek

Erakçi, ikinci aşamadaki görüşmelerde şu başlıkların ele alınacağını kaydetti:

Yaptırımların kaldırılması

Uranyum zenginleştirme faaliyetleri

Zenginleştirilmiş uranyum stoklarının geleceği

İran Yeniden Yapılanma Fonu'nun işleyişi

İran'ın tutumunun net olduğunu vurgulayan Erakçi, mevcut zenginleştirilmiş uranyum stoklarının yalnızca İran içinde seyreltilmesinin kabul edilebilir bir yöntem olduğunu söyledi.

İsrail anlaşmaya karşı çıkıyor

Erakçi, olası anlaşmanın çeşitli muhalifleri bulunduğunu, bunların başında da İsrail'in geldiğini savundu.

İsrail'in müzakere sürecini sabote etmek için çeşitli girişimlerde bulunduğunu belirten Erakçi, uygun zamanda bu girişimlerin ayrıntılarını kamuoyuyla paylaşacağını belirtti.

Tehdit dili sonuç vermez

Son günlerde İran'a yönelik tehditlerin müzakere sürecini hızlandırmak yerine geciktirdiğini söyleyen Erakçi, Tahran'ın karşı tarafa bu mesajı açık şekilde ilettiğini ifade etti.

"İran halkı baskı ve tehdide boyun eğmez. Eğer tehditler sonuç verecek olsaydı bu yıllar önce gerçekleşirdi" diyen Erakçi, ülkesinin hem diplomatik çözüme hem de olası çatışmalara hazırlıklı olduğunu kaydetti.

Erakçi, mutabakat zaptının son aşamaya geldiğini belirterek, teknik detayların tamamlanmasının ardından ilk olarak dijital imza yöntemiyle yürürlüğe gireceğini açıkladı.

Bakan Erakçi, "Bu noktaya her zamankinden daha yakınız. Önümüzdeki birkaç gün içinde bunun gerçekleşmesini umuyoruz" ifadelerini kullandı.