Lübnan'da şehit sayısı 3 bin 756'ya çıktı

İşgalci İsrail ordusu, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ve 17 Mayıs itibarıyla 45 gün uzatılan ateşkese rağmen Lübnan'a yönelik saldırılarına devam ediyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, Siyonist İsrail’in 2 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılara ilişkin şehit ve yaralı sayısına dair son verileri paylaştı.

Buna göre, söz konusu dönemde işgal ordusunun saldırılarında şehit sayısı son 24 saatte 45 artarak 3 bin 756'ya yükseldi, 11 bin 632 kişi de yaralandı.

İşgal ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.