Katar ve Kuveyt'ten İran-ABD anlaşması için olumlu sinyaller

Katar ve Kuveyt dışişleri bakanları, İran ile ABD arasında yürütülen müzakerelerde anlaşmaya varılmasına ilişkin iyimser mesajlar verdi.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile Kuveyt Dışişleri Bakanı Cerrah Cabir el-Ahmed es-Sabah arasında bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede, Washington ile Tahran arasındaki müzakereler ve taraflar arasında sürdürülen arabuluculuk çabaları ele alındı. İki bakan, İran ile ABD arasında bir anlaşmanın yakın gelecekte imzalanacağı yönündeki beklentilerini ifade etti.

İran ile ABD arasında bir mutabakatın imzalanabileceğine yönelik iddiaların artmasıyla birlikte bölgede diplomatik temaslar da hız kazandı.

Bu kapsamda, ABD Başkanı'nın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdülati arasında da telefon görüşmesi yapıldı. Görüşmede, Tahran ile Washington arasında olası bir anlaşmaya ilişkin son gelişmeler değerlendirildi.

Witkoff'un, Mısır'ın İran ile ABD arasında uzlaşı sağlanmasına yönelik diplomatik çabalarından dolayı teşekkür ettiği belirtildi.

Öte yandan, Suudi Arabistan ve Pakistan dışişleri bakanlarının da İran ile ABD arasında olası bir anlaşmayı telefon görüşmesinde ele aldığı bildirildi.