Hatem'ül Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı: Elimiz tetikte

Tümgeneral Abdullahi kaleme aldığı mesajda, İran Silahlı Kuvvetleri’nin eli tetikte olduğunu belirterek, İranlı askerlerin düşmanın kalbine ateş etmeye hazır olduğunu söyledi.

Tümgeneral Abdullahi, "Kahraman İran milleti, sizin direnişiniz ve yeniden doğuşunuz, uluslararası gelişmelerde yeni bir dönem başlattı ve İran İslam Cumhuriyeti'ni 'etkili bir küresel güç' mertebesine yerleştirdi" dedi.

Tümgeneral Abdullahi, silahlı kuvvetlerdeki vatan evlatlarının, özellikle de İmam Humeyni (r.a) ve Şehit İmam Hamaney'in özgün ekolünde yetişmiş şehit komutanların, hareketin ilk gününden itibaren emperyalizm ve Siyonizm'e karşı kin ve düşmanlığı İslam Devrimi'nin ayrılmaz bir parçası olarak gördüğünü ve görmeye devam ettiğini belirtti.

Son bir yılda yaşananlara atıfta bulunan Tümgeneral Abdullahi, 12 günlük savaştan Ramazan Savaşı'na (40 günlük savaş) kadar uzanan sürecin, ağır kayıplara ve masum insanların şehit düşmesine yol açan acılara rağmen, suçlularla "tarihi bir hesaplaşma" için büyük bir fırsat sağladığını söyledi.

İranlı Komutan, silahlı kuvvetlerin halkın desteği ve ilahi inayetle onlara layık oldukları karşılığı verdiğini ifade etti.

İran’ın askeri kapasitesine değinen Tümgeneral Abdullahi, şunları kaydetti:

"Şimdi kudretle ilan ediyoruz: Muharebe, savunma kabiliyetimiz ile füze, deniz, insansız hava aracı ve hava savunma gücümüz eskisinden daha üstündür ve Başkomutanımız Ayetullah Seyyid Mücteba Hüseyni Hameney’in emirleri doğrultusunda yükseltilmiştir."

Hatem'ül Enbiya Merkez Karargâhı Komutanı, mesajının devamında Kudüs'ün fethi kutsal ülküsünün ve şehit edilen İmam'ın kanının intikamının asla unutulmayacağını vurguladı.

Saldırgan düşmanın yapacağı en küçük bir hatayı beklediklerini belirten Tümgenral Abdullahi, "Onlara unutulmaz ve sonlandırıcı bir ders vermek için düşmanın en küçük bir sürçmesini gözlüyoruz" ifadesini kullandı.

İranlı Komutan mesajını, "Zafer ancak aziz ve hakim olan Allah'tandır" ifadesiyle sonlandırdı.