İsrail'den Han Yunus sahiline saldırı: Şehit ve yaralılar var

Siyonist rejimin 10 Ekim 2025'ten bu yana yürürlükte olan ateşkes anlaşmasını ihlal eden saldırıları sürüyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları sürerken, Han Yunus kentinin Mevasi bölgesinde sivillerin bulunduğu sahil kesimi insansız hava aracıyla hedef alındı.

Sağlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, saldırıda 2 Filistinli şehit olurken 6 kişi de yaralandı. Yaralılar ve şehitlerin cenazeleri Han Yunus’taki Nasır Hastanesi’ne sevk edildi.

İsrail rejiminin Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda toplam can kaybının 73 bin 16'ya, yaralı sayısının da 173 bin 265'e yükseldiği bildirilmişti.