ABD ve İsrail'in planı hezimete uğradı 

Al Mayadeen televizyonuna göre Lübnan Hizbullah Hareketi Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, bugün yaptığı konuşmada, işgalin başarısız olduğunu ve hedeflerine ulaşamayan İsrail’in hâlâ koşulları değiştirme üzerine hesap yaptığını söyledi.

İran’ın gösterdiği büyük fedakârlıklarla daha da güçlendiğini kaydeden Naim Kasım, İran’ın haklarından geri adım atmayacağını kanıtladığını ifade etti.

Naim Kasım, “İran ve direnişi ortadan kaldırma planı hezimete uğradı. Bu nedenle artık Amerikan-İsrail projesinin çöküşünün sonuçlarının yaşandığı yeni bir döneme girilmiş durumda” dedi.

Hizbullah lideri, İsrail’e tanınan eylem serbestisi sürdüğü müddetçe gerçek anlamda bir ateşkesin var olamayacağını söyledi.

Naim Kasım, ateşkesin; hava, kara ve deniz saldırılarının tamamen durdurulması, yıkımın sona ermesi ve işgal altındaki bölgelerde güç yığılmasına gidilmemesi anlamına geldiğini vurguladı.

Kendilerine bugün İran İslam Cumhuriyeti, Devrim Muhafızları, İran’ın liderliği ve halkı tarafından çok büyük bir destek sağlandığını belirten Şeyh Naim Kasım, “Büyük İran’ı görün; Lübnan için Hürmüz Boğazı’nı kapatıyor. Bu, sizin elinizde bir silahtır, Lübnan hükümeti” ifadelerini kullandı.

Naim Kasım ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump’ın Netanyahu’ya talimat vermesi halinde, İsrail rejiminin buna uymak zorunda kalacağını ve Washington’un tutumuna karşı çıkmaya cesaret edemeyeceğini söyledi.