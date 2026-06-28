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28 Haz 2026 07:20

İran Devrim Muhafızları: ABD'nin saldırılarına füze ve İHA'larla karşılık verdik

İran Devrim Muhafızları: ABD'nin saldırılarına füze ve İHA'larla karşılık verdik

İran Devrim Muhafızları, ABD'nin son saldırılarına karşı ortak füze ve İHA operasyonu düzenlediklerini, Kuveyt ve Bahreyn'deki ABD askeri hedeflerini vurduklarını açıkladı. 

İran Devrim Muhafızları Halkla İlişkiler Birimi, yayımladığı bildiride ABD'nin son saldırılarına karşı deniz ve hava-uzay kuvvetlerinin kararlı bir yanıt verdiğini duyurdu.

Bildiride şu ifadelere yer verildi:

"Aziz ve onurlu İran milleti;

Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri ile Hava-Uzay Kuvvetleri mensubu fedakâr evlatlarınız, Pazar günü saat 02.00-03.00 arasında düzenlenen ortak füze ve insansız hava aracı operasyonunda, balistik füzeler ve İHA'larla Kuveyt'teki Ali el-Salem Üssü ile Bahreyn'in Selman Limanı'nda konuşlu ABD Beşinci Filosu'na ait toplam sekiz önemli altyapı hedefini imha etmiş ve ABD'nin son saldırılarına kararlı şekilde karşılık vermiştir.

Saldırgan düşman, anlaşmaları ihlal etmenin ve verdiği sözleri bozmanın doğasında bulunduğunu bir kez daha göstererek, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetleri'nin kuralları ihlal eden bir gemiye müdahalesini bahane edip bugün sabaha karşı İran'ın beş kıyı karakoluna saldırmıştır.

İslamabad Mutabakatı uyarınca Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin kontrolü İran İslam Cumhuriyeti'nin sorumluluğundadır. Bundan böyle kuralları ihlal eden gemilere karşı daha güçlü şekilde müdahale edilecektir. Düşmanın, dün gece ve bu gece olduğu gibi önemsiz hedefleri bahane ederek gerçekleştirebileceği her türlü olası saldırı ise ezici bir karşılıkla cevaplanacaktır.

Düşman bilmelidir ki ateşkesin ihlali, İslamabad Mutabakatı'nın birinci maddesine aykırıdır ve bunun sonucu olarak tüm süreçlerin durmasına yol açacaktır."

News ID 1937257

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