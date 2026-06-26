Hizbullah Lideri: İran'ın vardığı mutabakat ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmi ilanıdır

El-Meyadin'in aktardığına göre, Hizbullah Genel Sekreteri Şeyh Naim Kasım, Aşura Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, İran ile ABD arasında varılan son mutabakatı değerlendirdi

İsrail'in Lübnan'daki varlığının ülkeyi "Büyük İsrail" projesi kapsamında işgal etme hedefinden kaynaklandığını belirten Kasım, Hizbullah'ın da bu işgal ve saldırılara karşı ortaya çıktığını söyledi.

ABD ile İsrail'in Lübnan'a yönelik ortak kara, hava ve deniz saldırılarının Hizbullah'ı ortadan kaldırmayı amaçladığını savunan Kasım, Lübnan halkının direnişi sayesinde bu saldırıların durdurulduğunu ve İsrail-ABD projesinin başarısızlığa uğratıldığını iddia etti.

İran'a yönelik gelişmelere de değinen Naim Kasım, Tahran'ın direniş eksenine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, "İran'ın son mutabakata ulaşması, ABD ve İsrail'in yenilgisinin resmî ilanıdır." ifadelerini kullandı.

Naim Kasım, İran ile ABD arasındaki mutabakat sürecinin Lübnan'ın egemenliğini destekleyecek şekilde değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Hizbullah lideri ayrıca İsrail'in Lübnan topraklarından hiçbir ön koşul olmaksızın tamamen çekilmesi gerektiğini belirterek, Lübnanlı yetkililere ulusal birlik çağrısında bulundu ve "Direniş, Lübnan'ın bağımsızlığı ve özgürlüğünün temel direğidir." dedi.