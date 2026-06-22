İran'ın petrol sevkiyatı savaşın en yüksek seviyesinde

İran, ABD ile kalıcı barış anlaşmasına yönelik temasların sürdüğü dönemde Hürmüz Boğazı üzerinden petrol sevkiyatını savaşın başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye çıkardı.

Tanker Trackers verilerine göre İran, 15 Haziran 2026'dan bu yana 36 milyon varil ham petrol ihraç etti. Aynı miktarda petrolün ise İran karasularındaki tankerlerde yüzer depo olarak bekletildiği bildirildi.

Gemi takip verilerine göre, toplam yaklaşık 6 milyon varil İran ham petrolü taşıyan ve ABD yaptırımları kapsamında bulunan Elva, Virgo ve Vigor adlı 3 süper tanker pazartesi sabahı Hürmüz Boğazı'na giriş yaptı.

Gemilerin tamamının varış noktası olarak Singapur açıklarını bildirdiği görüldü.

İran petrolünün Singapur açıklarında başka gemilere aktarıldığı ve bu yüklerin büyük bölümünün Çin'deki rafinerilere ulaştırıldığı biliniyor.

Söz konusu tankerlerin, İran'ın ana petrol ihracat terminalinin bulunduğu Hark Adası'ndan hareket ettiği kaydedildi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, İsviçre'deki görüşmelerde Katar ve Pakistanlı arabulucuların çabalarının İran petrol ihracatına yönelik kısıtlamaların kaldırılmasına yol açtığını açıklamıştı.