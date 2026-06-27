İran Dışişleri'nden ABD'ye kınama

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatı açıkça ihlal ettiğini savunan bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, ABD ordusunun cuma akşamı İran'ın güney kıyılarındaki bazı noktalara düzenlediği hava saldırılarının kıyı gözetleme tesislerini hedef aldığı belirtilerek, bunun Birleşmiş Milletler Şartı'nın 2/4. maddesi ile 18 Haziran 2026 tarihli savaşın sona ermesine ilişkin mutabakatın birinci maddesinin açık ihlali olduğu iddia edildi.

İran ayrıca, İsrail'in ABD ile koordineli şekilde Lübnan'a saldırı düzenlediğini ve bunun da aynı mutabakatın ihlali anlamına geldiğini savundu.

Dışişleri Bakanlığı, İran'ın BM Şartı'nın 51. maddesi uyarınca meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu belirterek, İran Silahlı Kuvvetleri'nin ABD ile bağlantılı hedeflere yönelik saldırılarının bu çerçevede gerçekleştirildiğini ifade etti.

Açıklamada, yaşanan gelişmelerin sorumluluğunun ABD'ye ve İran'a yönelik saldırılara herhangi bir şekilde destek veren taraflara ait olduğu kaydedildi.

Tahran ayrıca, Fars Körfezi'nin güney kıyısındaki ülkelere iyi komşuluk ilkesi doğrultusunda hareket ederek topraklarının İran'a yönelik saldırılarda kullanılmasına izin vermemeleri çağrısında bulundu.

İran Dışişleri Bakanlığı son olarak, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri, BM Güvenlik Konseyi ve ilgili uluslararası kuruluşları ABD'nin uluslararası hukuku ihlali karşısında gerekli adımları atmaya çağırdı.