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26 Haz 2026 16:01

Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş İran'la koordinasyona bağlı

Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş İran'la koordinasyona bağlı

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Garibabadi, Hürmüz Boğazı'nda güvenli deniz ulaşımının ancak İran'la koordinasyon ve İslamabad Mutabakatı'nın beşinci maddesi temelinde sağlanabileceğini belirtti. 

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Hukuk ile Uluslararası İşlerden Sorumlu Yetkili Kazım Garibabadi, Hürmüz Boğazı'ndaki deniz trafiğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçişin, İran'ın kıyı devleti olarak rolü dikkate alınmadan oluşturulacak belirsiz düzenlemeler, paralel güzergâhlar veya İran'ın görüşleri dışında alınacak kararlarla garanti altına alınamayacağını ifade etti.

İranlı yetkili, geçerli herhangi bir çerçevenin İran'la koordinasyona ve İslamabad Mutabakatı'nın beşinci maddesinde yer alan hükümlere dayanması gerektiğini belirtti.

Garibabadi, aksi halde belirlenen paralel deniz güzergâhının askıya alınmasının söz konusu olacağını kaydetti.

News ID 1937237

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