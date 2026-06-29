Hürmüz Boğazı Ortak Komitesi ilk toplantısını Umman'da gerçekleştirdi

İran Dışişleri Bakanlığı Hukuk ve Uluslararası İşlerden Sorumlu Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman'ın başkenti Maskat'ta Hürmüz Boğazı Ortak Komitesi'nin ilk toplantısının gerçekleştirildiğini duyurdu.

Garibabadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Umman Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Abdülaziz el-Hinai ile bir araya geldiklerini belirtti.

Görüşmede Hürmüz Boğazı ile ilgili güncel gelişmelerin gözden geçirildiğini ifade eden Garibabadi, tarafların İslamabad Mutabakat Zaptı'nın beşinci maddesi çerçevesinde boğazın gelecekteki yönetimi ve kıyıdaş devletlerin egemenlik hakları konusunda görüş alışverişinde bulunduğunu kaydetti.