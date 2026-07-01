Trump'tan İran iddiası: Çok iyi anlaşıyoruz

Basın mensuplarına konuşan ABD Başkanı Donald Trump, Katar'da yapılan son görüşmelerin başarılı geçtiğini ileri sürdü.

Trump’ın iddiasına göre İran'ın nükleer silahlardan arındırılması süreci iyi gidiyor. Çok iyi toplantılar yaptılar, sonuçları göreceğiz.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, dün yaptığı açıklamada, ilerleyen günlerde ABD ile hiçbir düzeyde görüşme yapılmasına yönelik bir planın bulunmadığını bildirdi.

Bekayi, üst düzey ABD'li yetkililerin Doha'ya yapacağı eş zamanlı ziyaretin İran heyetinin seyahatiyle bir ilgisi olmadığını vurguladı.