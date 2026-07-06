  1. Siyaset
6 Tem 2026 10:21

İran Ordusu Sözcüsü: İran halkı tarihi bir destan yazdı

İran Ordusu Sözcüsü: İran halkı tarihi bir destan yazdı

İran Ordusu Sözcüsü Emir Ekreminiya, şehit liderin cenaze töreninde yaptığı açıklamada, halkın gösterdiği yoğun katılımın uluslararası toplumda uyanışa vesile olmasını temenni etti.

İran Ordusu Sözcüsü Emir Ekreminiya, şehit Devrim Lideri'nin cenaze töreni sırasında yaptığı açıklamada, İran halkının büyük bir destana imza attığını söyledi.

Ekreminiya, bu tarihi katılımın, Kerbelâ kıyamı gibi toplumların uyanışına vesile olmasını umut ettiklerini belirterek, bunun uluslararası kamuoyunda da yankı bulmasını temenni etti.

Ordu Sözcüsü, dünyanın mazlum ve özgür halklarının da İran halkı gibi zulüm ve küresel baskıya karşı birlik içinde hareket etmesini dilediklerini ifade etti.

Ekreminiya ayrıca, bu hedeflere ulaşılabilmesi için halkın birlik ve dayanışmasını korumasının önemine dikkat çekti.

News ID 1937387

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • captcha

    Top 10

    Demeç

    Yorum

    Son Haberler