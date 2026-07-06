İran Ordusu Sözcüsü: İran halkı tarihi bir destan yazdı

İran Ordusu Sözcüsü Emir Ekreminiya, şehit Devrim Lideri'nin cenaze töreni sırasında yaptığı açıklamada, İran halkının büyük bir destana imza attığını söyledi.

Ekreminiya, bu tarihi katılımın, Kerbelâ kıyamı gibi toplumların uyanışına vesile olmasını umut ettiklerini belirterek, bunun uluslararası kamuoyunda da yankı bulmasını temenni etti.

Ordu Sözcüsü, dünyanın mazlum ve özgür halklarının da İran halkı gibi zulüm ve küresel baskıya karşı birlik içinde hareket etmesini dilediklerini ifade etti.

Ekreminiya ayrıca, bu hedeflere ulaşılabilmesi için halkın birlik ve dayanışmasını korumasının önemine dikkat çekti.